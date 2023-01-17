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【達沃斯年會】陳茂波：香港金融巿場既深且闊　歡迎其他國家利用香港籌融資平台及合作

宏觀解讀 18:56 2023/01/17

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【達沃斯年會】陳茂波：香港金融巿場既深且闊　歡迎其他國家利用香港籌融資平台及合作

財政司司長陳茂波在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會，向各國商界領袖介紹香港復常的最新情況和發展機遇。陳茂波指，香港金融巿場既深且闊，與內地巿場「互聯互通」渠道不斷擴大和深度發展，同時匯聚了國際和內地資本，歡迎泰國積極利用香港籌融資平台，作大型基建或其他項目融資。

陳茂波周日已強調是次出席年會目的，可瀏覽【下一頁】

陳茂波亦向沙特阿拉伯財政部長Mohammed Al-Jadaan介紹香港最新的發展方向和前景，並指香港作為國際金融中心，能夠助力中東地區國家實現投資多元化及風險管理，雙方在不同的領域都有很大的合作空間。

陳茂波亦跟國際私募基金公司及跨國企業的高層人員會面，包括基金公司EQT AB的管理合伙人Marcus Brennecke、Vista Equity Partners的創辦人兼主席Robert Smith等，就資本市場發展、人才培訓、粵港澳大灣區的發展機遇等議題交換意見。

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編輯：宋佩恩

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