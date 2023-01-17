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國內專才鍾情大圍柏傲莊　2.1萬月租高層兩房戶

股樓投資 18:46 2023/01/17

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大圍柏傲莊近日陸續收樓，帶旺租賃成交，中原地產黎宗文說，大圍柏傲莊一期2B座高層D室，單位實用面積483平方呎，兩房間隔，去年11月放租，當時月租開價約25,000元，日前議價後以21,000元租出，實用面積呎租約43.5元。 

黎宗文透露，據了解，新租客為國內專才，感屋苑配套完善，交通方便，亦將有大型購物商場，即決定租入單位自住。 

資料顯示，業主於2020年以約1,097萬元購入單位，現月租21,000元計，現享約2.3厘租金回報。談到近期市況，黎宗文說，約有190個租賃放盤，屋苑至今暫錄約120宗租賃個案。 

延伸閱讀【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓 住客會所有梯田【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

物業出租 柏傲莊 柏傲莊I 中原地產 私人屋苑

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