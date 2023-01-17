國內專才鍾情大圍柏傲莊　2.1萬月租高層兩房戶

大圍柏傲莊近日陸續收樓，帶旺租賃成交，中原地產黎宗文說，大圍柏傲莊一期2B座高層D室，單位實用面積483平方呎，兩房間隔，去年11月放租，當時月租開價約25,000元，日前議價後以21,000元租出，實用面積呎租約43.5元。

黎宗文透露，據了解，新租客為國內專才，感屋苑配套完善，交通方便，亦將有大型購物商場，即決定租入單位自住。

資料顯示，業主於2020年以約1,097萬元購入單位，現月租21,000元計，現享約2.3厘租金回報。談到近期市況，黎宗文說，約有190個租賃放盤，屋苑至今暫錄約120宗租賃個案。

延伸閱讀【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓 住客會所有梯田【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映 【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

同場加映【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機