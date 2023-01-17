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【美元走勢】新加坡銀行：非美經濟體較預期佳、美元仍有下跌空間　料每百日圓兌港元年底見6.5

宏觀解讀 18:27 2023/01/17

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【美元走勢】新加坡銀行：非美經濟體較預期佳、美元仍有下跌空間　料每百日圓兌港元年底見6.5

美元今年來迅速回落，新加坡銀行高級外匯策略師沈茂雄認為，雖然美元貶值速度較市場預期快，但相信美元仍有下跌空間，而中國及歐洲經濟頻現好消息，加上通脹升幅放緩，均削弱美元的避風港角色，相信美元對日圓會繼續下跌，因中國重新開關將利好亞洲貨幣前景。

沈茂雄指，早前支撐美元的數個因素已出現逆轉，包括美國以外地區的經濟未有如預期般惡劣，中國開放速度較原先估計更快，歐洲能源危機因準備充足而未出現問題，環球經濟有望出現軟著陸等。

美息與其他國家的息差已逐步收窄

受商品價格下跌及貨幣政策收緊影響，今年通脹問題不大，同時美息與其他國家的息差已逐步收窄。現時市場預期美國聯儲局2月僅加息0.25厘，但歐洲史行及日本央行維持鷹派，更削減美息優勢。

新加坡銀行調高歐元兌美元年底目標價至1.13，美元兌日圓見120，美元兌人民幣見6.65。若美元兌日圓見120，意味每百日圓兌港元見6.5算。

料聯儲局3月及5月會暫停加息

沈茂雄提醒，若美國經濟持續強韌，聯儲局打消市場的減息預期，未來3至6個月美元回落速度會減慢。現時該行預期聯儲局只會在2月加息0.25厘，3月及5月會暫停加息，但基於通脹高企，預期年內不會減息。

中國開放方面，沈茂雄認為，中國旅客外遊將會帶動泰國及馬來西亞旅遊業，而放寬「三條紅綫」的消息料可帶動住宅樓市，相信有助內房市場回穩，故利好商品需求，故看好澳元走勢會人民幣更佳。

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編輯：陳韻妍

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