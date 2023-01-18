  • 12°C
香港時間 : 2023118日 (週三) 09:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「英女王」成英童2022年度代表詞 獲近半支持率

環球社會熱點 08:05 2023/01/18

分享：

分享：

英國牛津大學出版社每年公布當地兒童選擇的年度代表詞，結果「英女王」成為2022年冠軍。出版社指，近半受訪小朋友選擇「英女王」一詞，但若按性別區分，女生選擇比例明顯高於男生。出版社負責人表示，兒童選擇「英女王」一詞意義重大，顯示兒童有吸收新聞的內容。

「goblin mode」成牛津年度代表詞 躺平模式獲壓倒性支持 【下一頁】

牛津大學出版社在英國訪問超過5,100名，年齡介乎6至14歲的兒童後，公布調查結果。發現近半小朋友選擇「英女王」（Queen）一詞作為年度代表詞。而排在第2和第3位的，分別為「快樂」（happy）及「混亂」（chaos）。

過去10年兒童選擇年度代表詞

    點擊圖片放大
    +8
    +7

出版社亦有詢問選擇「英女王」一詞的原因，有部分兒童指因為英女王離世。出版社亦指，亦有兒童指，英國將隨著英女王離世進入開歷史新時代（new era）。牛津兒童圖書公司負責人Helen Freeman表示，考慮到英女王70年來為人民服務，獲選並不令人意外。

《劍橋詞典》公布2022年度代表詞 竟關猜字遊戲Wordle事 【下一頁】

出版社報告亦指，選擇「英女王」一詞意義重大，體現兒童有留意新聞內容及對語言的影響。英國機構EmpathyLab創辦人Miranda McKearney表示，選擇「英女王」一詞顯示兒童在英女王白金禧年慶典及離世前後情緒，鼓勵家長及老師不要迴避討論新聞。

出版社亦透露，選擇「英女王」一詞的女生比例達52%，明顯較男生的39%高。出版社分析指，原因或是英女王為女性樹立重要榜樣。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

特朗普3子女獲亡母分逾2億豪宅 前夫咩都無
2023/01/17
特朗普3子女獲亡母分逾2億豪宅 前夫咩都無
【澳網】俄烏球手對陣現俄國旗 賽會轉軚即禁
2023/01/17
【澳網】俄烏球手對陣現俄國旗 賽會轉軚即禁
曼聯否認吸引潛在買家 WEF前啟用瑞士休息室
2023/01/17
曼聯否認吸引潛在買家 WEF前啟用瑞士休息室
拜登唔記得壽星女姓名 台上尷尬亂唱生日歌（有片）
2023/01/17
拜登唔記得壽星女姓名 台上尷尬亂唱生日歌（有片）

你可能感興趣

特朗普3子女獲亡母分逾2億豪宅 前夫咩都無
16:52 2023/01/17
特朗普3子女獲亡母分逾2億豪宅 前夫咩都無
【澳網】俄烏球手對陣現俄國旗 賽會轉軚即禁
14:39 2023/01/17
【澳網】俄烏球手對陣現俄國旗 賽會轉軚即禁
曼聯否認吸引潛在買家 WEF前啟用瑞士休息室
13:12 2023/01/17
曼聯否認吸引潛在買家 WEF前啟用瑞士休息室
網絡熱話 牛津大學出版社 英女皇 牛津 英國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月18日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

塔利班大讚阿富汗首架自家跑車 傳用豐田30年前引擎
塔利班大讚阿富汗首架自家跑車 傳用豐田30年前引擎
新型冠狀肺炎全球疫情（01月18日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月18日 時間08:00）
【英國王室】不滿凱特著頂級設計師新款 梅根：佢又唔係女王
【英國王室】不滿凱特著頂級設計師新款 梅根：佢又唔係女王
【英國王室】哈里夫婦唔接受英名嘴道歉 批散播仇恨
【英國王室】哈里夫婦唔接受英名嘴道歉 批散播仇恨
【英國王室】查理斯傳開價3.9億 叫梅根簽字離婚
【英國王室】查理斯傳開價3.9億 叫梅根簽字離婚
英國護士教師宣布再罷工 政府反罷工法案通過二讀
英國護士教師宣布再罷工 政府反罷工法案通過二讀
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款