「英女王」成英童2022年度代表詞 獲近半支持率

英國牛津大學出版社每年公布當地兒童選擇的年度代表詞，結果「英女王」成為2022年冠軍。出版社指，近半受訪小朋友選擇「英女王」一詞，但若按性別區分，女生選擇比例明顯高於男生。出版社負責人表示，兒童選擇「英女王」一詞意義重大，顯示兒童有吸收新聞的內容。

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牛津大學出版社在英國訪問超過5,100名，年齡介乎6至14歲的兒童後，公布調查結果。發現近半小朋友選擇「英女王」（Queen）一詞作為年度代表詞。而排在第2和第3位的，分別為「快樂」（happy）及「混亂」（chaos）。

過去10年兒童選擇年度代表詞

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出版社亦有詢問選擇「英女王」一詞的原因，有部分兒童指因為英女王離世。出版社亦指，亦有兒童指，英國將隨著英女王離世進入開歷史新時代（new era）。牛津兒童圖書公司負責人Helen Freeman表示，考慮到英女王70年來為人民服務，獲選並不令人意外。

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出版社報告亦指，選擇「英女王」一詞意義重大，體現兒童有留意新聞內容及對語言的影響。英國機構EmpathyLab創辦人Miranda McKearney表示，選擇「英女王」一詞顯示兒童在英女王白金禧年慶典及離世前後情緒，鼓勵家長及老師不要迴避討論新聞。

出版社亦透露，選擇「英女王」一詞的女生比例達52%，明顯較男生的39%高。出版社分析指，原因或是英女王為女性樹立重要榜樣。

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責任編輯：李俊儀