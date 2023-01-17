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【周大調富格曲@iM網欄】學界音樂比賽 錄影小貼士

名人薈萃 18:21 2023/01/17

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每年二、三月，都是學界音樂比賽的「旺季」。不少老師、家長及學生都忙於準備。不是開玩笑的，認識一位小提琴老師，年初一也開班授徒，真正年中無休。近幾年，音樂比賽都由實體改為綫上或錄影模式作賽。比賽模式改變，準備上亦需作出適當的調整。

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錄影場地

過往的實體比賽，同一比賽項目多在相同場地進行，評判亦較容易作出客觀的評分。改為錄影比賽之後，學生都可以自由選擇不同的場地作錄影比賽之用，但要知道，不同的表演場地，無論燈光、場地面積及音響效果都不盡相同。大部分琴房都偏細，且用上隔音物料。隔音物料多少都會影響樂器的音色，以致影響表演者的發揮。每件樂器的發音原理不一，某些琴房的佈置有利於錄製鋼琴音樂，可是對小提琴來說可能是太「乾」。

鋼琴質素

所謂「牡丹雖好，終須綠葉扶持」，即使作為伴奏樂器，鋼琴的音色亦非常重要。坊間不少琴室都設有三角琴作演奏錄影，但鋼琴的質素可以非常參差。鋼琴一般以新琴為佳，一些十年以上的鋼琴外觀也許不錯，但音色或多或少都出現某程度上的退化，更甚者或許欠缺定期保養及調音，音準難以穩定。除了琴鍵之外，腳踏以至琴凳都需要事先作仔細檢查，以確保演奏期間不會發出噪音。

錄影器材

市面上大部分的手機都可以錄製高解像度的影片，畫質有一定的保證。聲音方面，大都建議另配一支外置麥克風以提高收音質素。細分之下，麥克風又有分人聲用及樂器用，可以根據個人需要小心選擇。當然，麥克風的擺放位置亦會影響錄音的質素。可以的話，建議錄影當日預留部份時間以測試錄音效果。此外，建議同時使用兩部不同的手機/攝錄機拍攝，以免因為個別器材中途「無電」或「死機」而功虧一簣，白白失去苦練而成的 Best Shot 。

鋼琴伴奏老師

伴奏的鋼琴老師亦應記一功。要知道，一般學生都未有足夠的演奏及錄影經驗，具經驗的鋼琴老師可作臨場指導及協助，有助學生的發揮甚至提升學生的演奏水平。筆者有幸於德國留學期間跟一名世界級鋼琴家 José Gallardo 合奏，他的演奏經驗豐富，情感細膩。跟他於舞台上合奏，確實有如虎添翼的感覺，絕對是信心的保證。每次跟他合奏完畢，都有一股莫名的感動 。

同類的比賽愈來愈多，這些音樂比賽公平嗎？

一名前輩表示：「我勝出的比賽就是公平的比賽。」

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作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介：

德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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撰文 : Kalvin Chau（周雋賢）

欄名 : 周大調富格曲

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