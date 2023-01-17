【新年好去處】維港海濱「年」在一起 6大新春裝置於香港各區海濱登場

農曆新年將至，發展局和海濱事務委員會宣佈由即日起特意於六大海濱場地呈獻《Fantastic 6：維港海濱「年」在一起》「期間限定」新春裝置，六大裝置分別將登陸，堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」、灣仔「HarbourChill海濱休閒站」、灣仔「水上運動及康樂主題區」、銅鑼灣「活力避風塘主題區」、炮台山「東岸公園主題區」以及荃灣海濱長廊。

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【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

堅尼地城卑路乍灣海濱長廊「Nick The Robot機器人力克歷奇探索」

本地人氣藝術家李浩迅特別以「喜氣洋洋」為主題，為堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」設計多個有趣的遊樂裝置，如「時光隧道瀡滑梯」、「飛天繩索」，及多組喇叭傳聲筒裝置。場內更特設10架由廢棄鐵罐升級再造的Nick The Robot 機器人力克歷奇活動車仔供小朋友「飄移」放電。

灣仔「HarbourChill海濱休閒站」9米高「LED燈箱大鼓」

灣仔「HarbourChill海濱休閒站」以「吐（兔）氣揚眉」為主題，特設9米高雙面「LED燈箱大鼓」立體裝置，向維港的一面鼓身LED燈箱組成不同祝賀圖案。而「LED燈箱大鼓」的另一面則設計成巨型粉紅心心裝置，巨型粉紅心心裝置旁邊特設一組互動裝置，二人只需各自把手輕按「心心相印心跳感應器」，心形透明裝置便會立即閃爍粉紅心心，傳情達意。場內更設有其他新春裝飾，為大家送上新年祝福。

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灣仔「水上運動及康樂主題區」「Chocolate Rain豐衣足食十二生肖」

灣仔「水上運動及康樂主題區」以「豐衣足食」為主題，邀請了香港插畫家麥雅端參與，打造「Chocolate Rain十二生肖」立體裝置及多個與賀年食品有關的藝術裝置，另外，多個超萌的十二生肖造型亦會在長約19米的「海岸堤階」上亮相，恭候大家一同歡度新春。

銅鑼灣「活力避風塘主題區」15米長「風調雨順舞火龍」

銅鑼灣「活力避風塘主題區」，以「風調雨順」為主題特設「火龍獻端」，於元宵和情人節期間，「火龍」將化身光影心連心如意繩結，緊扣情人，四周裝置、涼亭和圍欄均換上一身紅粉心心裝飾，營造甜蜜蜜氣氛，讓情人於皓月維景前細語喁喁。另外，同場亦設有2.5米高的「開運扭蛋機」。

炮台山「東岸公園主題區」 4米高立體四面「竹願」藝術裝置

「東岸公園主題區」 以「金玉滿堂」為主題，於公園中央設置了一組4米高、由環保竹材設計成的立體竹管拱門「竹願」，市民可穿梭於裝置中央的拱門，欣賞分別象徵「富裕」的金色富貴竹牆、象徵「幸運」的大桔、象徵「人緣」的桃花及象徵「愛」的玫瑰拱門。

荃灣海濱長廊「癲噹新年花車巡遊」裝置

荃灣海濱長廊則以「鯉躍龍門」為主題，邀請到創作「癲噹」的本地藝術家陳宇峰參與，打造「癲噹新年花車巡遊」裝置。而在二月份，場景將搖身換裝成「情⼈節愛情列車」，並在其後升級變成「維港癲噹開心村貓列車站」，為市民持續送上新鮮感。

各區打於裝置一覽

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撰文：鄭日棱