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湯文亮：The Last One

名人薈萃 08:00 2023/01/22

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有一個一向鍾情租樓的老友，最近買樓，他這舉動，令人大跌眼鏡。老友有一個怪癖，喜愛租新入伙屋苑，除了可以低市價一、兩成租到合適單位之外，還可以享受屋苑的新設施。兩、三年後，屋苑租金回復市值，老友會搬去另一個新屋苑，又可以享受新的環境與屋苑新設施。老友開心但他的太太可慘了，每一次搬屋都「執餐死」，有時候還未開箱就要再搬屋。

同場加映：【青姐話】一步一驚心  突破欠氣氛

未來租金定急升

老友最近買了樓，他知道老友們都會感到很奇怪，所以先作出解釋：話說老友與他的太太去看一個新屋苑，準備在那裏租樓，當他們看中一個單位時，老友對他的老婆說，這是他們的新居所，「This is the one」，誰知他的太太說是「The Last One」 ，老友聽到之後說明白了！老實說，他搬屋亦搬到筋疲力盡，於是斥巨資買入一個新單位，並且說這是「The Last One」，得到老婆掌聲鼓勵。

老友在最正確的時候做最正確的決定，如果他今次不買樓，兩年之後要租樓會很困難，因為香港人買第二個單位要支付辣招稅，於是買樓收租的人幾近絕迹，沒有人買樓收租。而最近賣了樓的人又要租樓住，供應減少，需求增加，租金想不升都難。老友在正確時候做正確決定，以後無論樓市升跌，最低限度不用兩年搬一次屋。

10萬專才推樓升

老友亦明白這個道理，但不是重要原因。老友說，見到政府不但放寬專才買樓，而且吸納專才人數大幅增加，每年由4,000變3.5萬名，而且連續3年，即是有超過10萬專才來港，正是10萬專才10萬兵，所產生購買力實在驚人！今日不買樓，隔兩、三年，不但樓價會升一大截，而且租樓也很困難。

他其實打算買樓，不過哄老婆開心，一句「The Last One」，就令到佢老婆「心甘命抵」，搬屋都落力一些。

節錄自第794期《iMoney Wealth》鑑古知今。

同場加映：【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

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