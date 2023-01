湯文亮：The Last One

有一個一向鍾情租樓的老友,最近買樓,他這舉動,令人大跌眼鏡。老友有一個怪癖,喜愛租新入伙屋苑,除了可以低市價一、兩成租到合適單位之外,還可以享受屋苑的新設施。兩、三年後,屋苑租金回復市值,老友會搬去另一個新屋苑,又可以享受新的環境與屋苑新設施。老友開心但他的太太可慘了,每一次搬屋都「執餐死」,有時候還未開箱就要再搬屋。

未來租金定急升

老友最近買了樓,他知道老友們都會感到很奇怪,所以先作出解釋:話說老友與他的太太去看一個新屋苑,準備在那裏租樓,當他們看中一個單位時,老友對他的老婆說,這是他們的新居所,「This is the one」,誰知他的太太說是「The Last One」 ,老友聽到之後說明白了!老實說,他搬屋亦搬到筋疲力盡,於是斥巨資買入一個新單位,並且說這是「The Last One」,得到老婆掌聲鼓勵。

老友在最正確的時候做最正確的決定,如果他今次不買樓,兩年之後要租樓會很困難,因為香港人買第二個單位要支付辣招稅,於是買樓收租的人幾近絕迹,沒有人買樓收租。而最近賣了樓的人又要租樓住,供應減少,需求增加,租金想不升都難。老友在正確時候做正確決定,以後無論樓市升跌,最低限度不用兩年搬一次屋。

10萬專才推樓升

老友亦明白這個道理,但不是重要原因。老友說,見到政府不但放寬專才買樓,而且吸納專才人數大幅增加,每年由4,000變3.5萬名,而且連續3年,即是有超過10萬專才來港,正是10萬專才10萬兵,所產生購買力實在驚人!今日不買樓,隔兩、三年,不但樓價會升一大截,而且租樓也很困難。

他其實打算買樓,不過哄老婆開心,一句「The Last One」,就令到佢老婆「心甘命抵」,搬屋都落力一些。

節錄自第794期《iMoney Wealth》鑑古知今。

