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3組客爭購大圍名城　業主趁機反價89萬　三房戶1539萬沽

股樓投資 18:23 2023/01/17

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通關效應持續，樓市交投氣氛好轉，不少買家希望趕於農曆新年前入市。中原地產歐偉基說，大圍名城3期盛世5座高層SC室，實用面積844平方呎，三房連套房間隔，業主原先叫價1,450萬元，吸引3組客人還價洽購，業主見近日市況向好，所以反價89萬元，終以1,539萬元賣出單位，實用呎價約18,235元。 

歐偉基透露，新買家為外區換樓客，見單位間隔合用，即承接單位自用。據了解，原業主於2016年7月以約1,100萬元購入單位，持貨約7年，現帳面獲利約439萬元，物業期內升值約40%。 

談到近期市況，大圍區本月至今暫錄約31宗成交，其中名城本月暫錄約10宗成交。 

延伸閱讀【有相睇】慈母為「寶貝仔」升學　即睇即買荃景花園【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

名城 大圍 中原地產 二手市場 私人屋苑

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