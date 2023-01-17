3組客爭購大圍名城　業主趁機反價89萬　三房戶1539萬沽

通關效應持續，樓市交投氣氛好轉，不少買家希望趕於農曆新年前入市。中原地產歐偉基說，大圍名城3期盛世5座高層SC室，實用面積844平方呎，三房連套房間隔，業主原先叫價1,450萬元，吸引3組客人還價洽購，業主見近日市況向好，所以反價89萬元，終以1,539萬元賣出單位，實用呎價約18,235元。

歐偉基透露，新買家為外區換樓客，見單位間隔合用，即承接單位自用。據了解，原業主於2016年7月以約1,100萬元購入單位，持貨約7年，現帳面獲利約439萬元，物業期內升值約40%。

談到近期市況，大圍區本月至今暫錄約31宗成交，其中名城本月暫錄約10宗成交。

延伸閱讀【有相睇】慈母為「寶貝仔」升學 即睇即買荃景花園【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映 【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機