【NBA】火箭新秀一句話 LBJ即感自己好鬼老

美國籃球明星勒邦占士(LBJ)出戰美國國家籃球協會(NBA)多年,早已成為家喻戶曉名將。近日一賽賽事中,侯斯頓火箭隊新秀史密斯的一句說話,讓LBJ瞬間感到自己是名老將。

美國時間周一(16日)舉行的NBA賽事中,LBJ帶領的洛杉磯湖人(LA Lakers)主場迎戰火箭隊(Houston Rockets)。火箭今年新秀史密斯(Jabari Smith Jr)在中途與LBJ交流,內容被官方完整收錄。

年僅19歲的史密斯稱,

「你NBA第一場比賽就係對我老豆。係咪覺得自己好老呢?」(You played against my dad your first NBA game ever. You feel old, don’t you?)

LBJ賽後感慨地表示,史密斯的言論讓他「自己好鬼老」(made me deel old as crap)。

已經38歲的LBJ於2003年獲家鄉克里夫蘭騎士(Cleveland Cavaliers)以當年第1順位選中,成為選秀狀元。LBJ在NBA首場比賽對陣薩克拉門托帝王(Sacramento Kings),史密斯的父親老史密斯正是當年帝王隊成員之一,但當日對騎士時未有上陣。

不過,今次亦非LBJ首次在NBA賽場遇上「父子兵」。綽號「手套」的前NBA球員披頓(Gary Payton)與兒子披頓二世(Gary Payton II)分別對壘LBJ。

