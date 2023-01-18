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【NBA】火箭新秀一句話 LBJ即感自己好鬼老

環球社會熱點 09:05 2023/01/18

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美國籃球明星勒邦占士（LBJ）出戰美國國家籃球協會（NBA）多年，早已成為家喻戶曉名將。近日一賽賽事中，侯斯頓火箭隊新秀史密斯的一句說話，讓LBJ瞬間感到自己是名老將。

【NBA】太陽隊料312億賣盤 美按揭大亨勢成新班主 【下一頁】

美國時間周一（16日）舉行的NBA賽事中，LBJ帶領的洛杉磯湖人（LA Lakers）主場迎戰火箭隊（Houston Rockets）。火箭今年新秀史密斯（Jabari Smith Jr）在中途與LBJ交流，內容被官方完整收錄。

年僅19歲的史密斯稱，

「你NBA第一場比賽就係對我老豆。係咪覺得自己好老呢？」（You played against my dad your first NBA game ever. You feel old, don’t you?）

LBJ賽後感慨地表示，史密斯的言論讓他「自己好鬼老」（made me deel old as crap）。

    點擊圖片放大
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Kobe Bryant千金不堪狂迷騷擾 入稟法院申請禁制令 【下一頁】

已經38歲的LBJ於2003年獲家鄉克里夫蘭騎士（Cleveland Cavaliers）以當年第1順位選中，成為選秀狀元。LBJ在NBA首場比賽對陣薩克拉門托帝王（Sacramento Kings），史密斯的父親老史密斯正是當年帝王隊成員之一，但當日對騎士時未有上陣。

不過，今次亦非LBJ首次在NBA賽場遇上「父子兵」。綽號「手套」的前NBA球員披頓（Gary Payton）與兒子披頓二世（Gary Payton II）分別對壘LBJ。

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責任編輯：吳漢培

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