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【濠賭股】澳門第四季貴賓百家樂收入跌5成 濠賭股跌逾2%

股樓投資 18:07 2023/01/17

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最新數據顯示，澳門第四季度貴賓百家樂博彩收入同比下降56%，至21.7億澳門元。

今日濠賭股普遍下跌，銀河娛樂（00027）收報52.95元，跌2.2%；金沙中國（01928）收報27.95元，跌2.8%；永利澳門（01128）收報9.29元，跌3.8%；美高梅中國（02282）收報10.1元，跌4.5%；澳博（00880）收報4.68元，跌2.3%。

延伸閱讀：【風水指數】中信里昂風水指數：水兔年恒指11月見高位  看好互聯網、石油、半導體股 【見下頁

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同場加映：【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

花旗報告指，澳門1月份首15日博彩收入約20億澳門元，相當於日均博彩收入3.1億元，自澳門放寬防疫措施後，訪澳人數較該行預期為佳。該行把1月份博彩收入預測由40億上調至80億澳門元，預期農曆年期間博彩收入將回復至日均4億澳門元。

同場加映：【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

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記者：李兆明
 

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