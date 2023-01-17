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【ChatGPT母企】微軟擴大OpenAI存取權限　料置入更多AI產品

股市 17:57 2023/01/17

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【ChatGPT母企】微軟擴大OpenAI存取權限　料可置入更多AI產品

微軟（Microsoft，美：MSFT）發表網誌宣布，旗下公用雲端服務平台Azure客戶將可使用更多OpenAI的高級 AI 模型工具。此前微軟和OpenAI曾限制可以使用這些工具的企業數量，但未來Azure將允許任何企業申請使用OpenAI服務，從而開闢道路置入更多AI產品。

微軟曾在2019年向OpenAI投資10億美元，近日有消息指，微軟可能加碼投資 100 億美元，但微軟拒絕就任何潛在交易置評。

微軟網誌提到，不僅是ChatGPT 的底層技術，也會透過微軟雲端系統提供ChatGPT 本身。微軟稱，作為有限訪問框架的一部分，開發人員需要先作申報預期用例或應用程序，系統也會過濾利用辱罵、仇恨和冒犯字句所生成的內容。

微軟表示，CarMax、KPMG 和其他公司正在使用 Azure OpenAI 服務。

相關文章：

【ChatGPT】微軟據報考慮入股ChatGPT母企　牽頭重注100億美元

【美股焦點】微軟跌逾5%　聯邦貿易委員會未就微軟收購動視暴雪案續討論和解

編輯：李哲毅

美股 微軟（Microsoft，美：MSFT）
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