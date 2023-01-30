【C.E.O.財策精英】宏利分組經理楊彧  善用貼地社區經驗  重新出發以財策專業服務客戶

宏利分組經理楊彧（Bryan），即使已由從前的社區服務崗位退下來，服務大眾的熱誠卻從未減退，而是換成宏利分組經理這個新身份，繼續為街坊提供專業的理財規劃及諮詢服務。Bryan在2021年11月透過「宏利C.E.O.計劃」正式投身財策行業，憑藉以往的人脈網絡基礎，加上本身的註冊社工專業知識和經驗，很快適應了新工作並取得理想成績，於2022年更以5個月時間便完成百萬圓桌會（MDRT, Million Dollar Round Table）的業績要求，成功躋身環球行業精英行列。

昔日耕耘經驗 今日成功基礎

投身財策行業之前，Bryan一度考慮重返社工崗位，但因為早已習慣了以往較自主的工作時間和模式，加上希望保留足夠私人時間持續服務社區，因此把轉職社工一事放在較後的選擇。他後來認識了現時的上綫經理、宏利高級分組經理李振華（Charles）後，發現從事財策行業既有時間自主性，亦能滿足繼續服務社區的願望，再加上「宏利C.E.O.計劃」已有一系列針對他這類轉職人士而設的全方位支援及培訓，因此毅然決定加盟宏利。

Charles提及當初認識Bryan的時候，便折服於他的為人處事態度，甚至驚歎Bryan能夠記得每位街坊或客戶的名字，直言Bryan已經把每位街坊當成朋友或親人來看待。他形容：「經一個做地區工作的朋友介紹，我認識了Bryan，慢慢有了更多接觸。我從旁觀察，看到他很有責任感，對地區工作非常上心，有無私奉獻的精神。加上他修畢社會學碩士課程，又有多年的工作經驗，如何與客戶建立互相信任及良好的關係對他來說並非難事。因此別人可能只看到他亮眼的成績，但我看到的是其實力及在財策行業的潛力。」

▲ Charles（右）十分欣賞Bryan以心待人的真誠及滿滿的行動力，認為他在短時間內便收穫優秀成績是實至名歸的。

身份轉換 仍然以心服務

Bryan笑言，現在從事財策工作其實與以往擔任區議員時相差不大，各種工作安排、行事模式相當近似，最大分別是服務對象，由以往的街坊，變成現在的客戶。「我很快適應了新工作，一來工作環境都很有自主性，自己全權安排時間與客戶會面、處理文件等，就像我以前早上忙着會見街坊，晚上處理書信，現在就是早上與客戶會面，晚上處理行政工作；二來關於理財策劃方面，不同人有不同性格，與客戶會面的模式也不同，這方面與以前做地區工作也相若，我有很大空間決定以甚麼模式與街坊聊天和提供服務；三來兩者都是對人的工作，以前是面對街坊，現在是客戶，當初我不會因為街坊投票給我才對他好，現在對待客戶也是這種心態，不論對方會否購買產品，我都會盡力協助，在生活上有任何疑問、困難都能提供全方位支援。」

疫情無阻溝通 吸納有志者加入

Bryan坦言，多年的地區工作經驗，讓他習慣了處理各種街坊大小事務，從家中漏水、勞資糾紛到生養死葬都經歷過，他認為這是自己的過人優勢。因此，即使Bryan入行不久便遇上第五波疫情，他仍與不少客戶保持聯繫，即使言談間不涉及產品和服務，他亦會主動為有需要的客戶提供協助。

與不少具有人脈基礎的新晉顧問一樣，Bryan很快便開始招攬賢才，組建團隊。已獲晉升為分組經理的Bryan，已建立了一支5人團隊，當中更有與他一樣，具社區工作經驗的同事。「團隊成員和我有一致的目標和理念，都是希望盡自己所能幫助別人。踏入新一年，我期望能繼續擴展團隊，邀請更多志同道合的人才加入，共同實踐理想。」

▲ Bryan認為現時的財策工作與昔日的社區服務工作同樣有意義，都有着助人的使命感，令他更有幹勁在全新事業路上衝刺。

（特約）