【職場熱話】寫錯上班時間被針對 打工仔大嘆同事十分「長氣」 網民教路「敷衍」大法

上班最怕同事不好相處，畢竟見家人也沒有見同事的時間多，所以擁有一個好同事真的很重要。然而有網民就在討論區發帖抱怨，指同事十分「長氣」，詢間解決方法。

樓主經歷：

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面對樓主的苦言，一眾網民紛紛表示身受同感，稱自己也很討厭同事，他們十分幼稚等。亦有人認真出謀獻策，指樓主只有兩條路可走，一是不要做錯事，二是辭職。樓主回應表示自己已經兩個月沒有做錯，但這次的小事又令同事不滿。

網民指對着這種同事只能調整自己心態，又獻出自己的「敷衍」金句：「是」，「對不起」，「下次會改」，「好的」，「明白」等。

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責任編輯：張瑋婷