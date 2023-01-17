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【一時佳話@iM網欄】淺談團隊文化 利他 共贏

名人薈萃 18:02 2023/01/17

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筆者早陣子在工作上疏忽，引發一些人事管理問題，最後費盡心思，終於找出一個兩害取其輕的做法。雖然表面上是處理了該問題，但筆者經常會覆盤，還會向一些前輩高人請教，希望得到更妥善的方案。

同場加映：【青姐話】一步一驚心  突破欠氣氛

有一次請教石狄奇教授，他聽罷後便指出筆者團隊的文化偏差。需知道當一滴橙汁滴進一杯清水裡，那杯清水也會起變化，何況今年有這麼多人加入，只要有一部分人主張利己主義，原來的團隊文化也會變化很大。

當筆者還在術的層面鑽牛角尖時，石教授的一句話猶如當頭棒喝，令筆者反思前因後果，發覺果真如此。因此筆者初時為團隊定了明年的主題「利他」，想重塑我們文化的精神，後來石教授贈筆者多二個字，構成「利他。共贏」。

筆者便想到一個多年前在網上看到的故事。

瞎子提燈籠

從前有個年青人在晚上趕路，因為路太黑，年青人與行人相撞了幾次。忽然他看見前面有個和尚提着燈籠緩慢地迎面而來，當兩人相遇打個照面時，年青人發現和尚是原來是盲人。他驚訝問：「大師，請問你真的看不見嗎？」

和尚：「施主，是的，我一出生便看不見任何東西，對我來說白天和黑夜是一樣的。」

年青人迷惑道：「既然如此，你為甚麼還要打燈籠呢？」

和尚：「因為我聽別人說，每到晚上，天黑無光，大家都變得和我一樣看不見東西，所以晚上我出來就會打着燈籠。」

年青人感歎道：「大師，你人真好，原來你是為了別人。」

和尚：「你誤會了，我是為了自己。」

年青人更迷惑。

和尚續道：「你也知道，我是甚麼也看不見的。雖然如此，白天我從來沒有被人撞到過，這是因為別人看見我，但晚上卻不然，所以我晚上出行就會打燈籠，既照亮了別人，也讓別人看見我，這樣他們就不會因為看不見而撞到我了。」

有時愈要為自己爭取的人，通常失去的也愈多；反之，那些把別人的利益置於自己之上的，可能短時間內會犧牲自己以利他人，但長遠所得的可能比失去的更多。其實社會上不是只有你贏我輸的遊戲，只要動動腦筋也可出現利他共贏的結果。常言道：「贈人玫瑰，手有餘香」。

同場加映：【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

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作者＿周榮佳

作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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撰文 : 周榮佳

欄名 : 一時佳話

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