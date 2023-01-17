【港交所388】史美倫：中國重開邊境可幫助香港市場強勁反彈

港交所 （00388） 主席史美倫率團參與赴瑞士達沃斯（Davos）參與世界經濟論壇時接受外電訪問，她表示，隨著中國重開邊境，過去受壓抑的需求將可釋放，帶動中國經濟增長反彈，而香港絕對能從中受惠。

史美倫稱，近3年中國嚴控出入境限制時，資金流、交投量都受到影響，而港交所從2022年下半年已見到有轉趨跡象，如香港下半年新股集資額是上半年的4倍，上市宗數是上半年的一倍。「目前中國只是處於重開初期，當內地持續開放，可以預期會有更多資金流動，刺激金融活動」。

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編輯：麥德銘