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【香港經濟】中銀香港料香港經濟今年增長2.8%、觀察通關對消費的利好因素　樓價按年持平

宏觀解讀 17:26 2023/01/17

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【香港經濟】中銀香港料香港經濟今年增長2.8%、觀察通關對消費的利好因素　樓價按年持平

中港正式通關，中銀香港 （02388） 金融研究院高級經濟研究員張文晶估計，香港經濟去年萎縮3%左右，今年在相對緊縮的貨幣政策背景下，加息活動會制約經濟，惟中港將實現全通關，料對商務活動幫助大，預計香港今年經濟增長約2.8%，正觀察通關對消費利好的因素，不排除對香港經濟增長的預測有上調空間。中銀香港估計，今年底本港失業率跌至3.1%附近，香港今年通脹中位數約3%。

美國年底或減息

高級經濟研究員丁孟表示，美國上半年會繼續加息，料兩度加息每次加25點子，美息年內有大機會在5厘見頂，今年底或有首次減息行動。港滙方面，他認為，港元利率上升與港股回暖將提振對港元需求，加上經濟好轉，美元有走弱趨勢，認為港元相對美元今年會偏強；香港樓市方面，他認為今年樓價與按年持平。

張文晶補充，歐美通脹近期有回落，預料加息周期步入尾聲，去年美元獨強局面或有逆轉，呈見頂緩落趨勢，對新興市場資本外流、非美貨幣貶值等兩方面壓力有紓緩，但受地緣政治不確性仍持續所影響，料會對通脹回落有制約，相信央行今年仍會維持相對緊縮的貨策，或令環球經濟更放緩。

內地今年經濟增長5%問題不大

張文晶指，美國加息對經濟壓抑作用會繼續延續，地緣政治造成供應瓶頸，美國今年衰退風險上升。至於內地近期放寬防疫政策，開始恢復通關，料對國內消費回暖有大力刺激作用，對航空、文娛、餐飲等行業刺激較大，但外圍經濟放緩將影響內地出口，故內需對今年拉動內地經濟有很大的重要性，相信內地經濟今年會迎來強勁復甦，今年經濟增長5%問題不大。

丁孟認為，國內消費會推動內地經濟今年首季有反彈，而今年內地或有積極的財政政策和貨幣政策，料今年有高概率降準、減息各一次，時點可能在上半年機率較高，以帶動下半年的經濟活動。

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記者：胡學能

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