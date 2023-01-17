英政府阻蘇格蘭性別改革法案 施雅晴揚言申請司法覆核

蘇格蘭議會早前通過法案，簡化民眾更改法定性別程序。英國政府決定阻止相關法案，有英國官員指，法案或抵觸平等保護法。是次為英國政府首次以或影響全英國法律為由，阻止蘇格蘭法案生效，蘇格蘭首席部長施雅晴指，憂慮將開創先例，未來有更多蘇格蘭法案被阻撓。

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相關法案在6年前由施雅晴（Nicola Sturgeon）首次提出，上月以86票贊成對39票反對，於蘇格蘭議會獲得通過。法案容許跨性別人士，更容易更改官方文件上的登記性別。措施包括減少等候時間、取消醫療診斷要求及將最低年齡從18降至16歲等。

英國蘇格蘭事務大臣張毅德（Alister Jack）周一（16日）宣布，英國政府將引用1998年定立的蘇格蘭法令（1998 Scotland Act）中第35條，阻止方案生效。相關條例規定，若英國政府認為某項法案對英國政府保留最終管轄權的事務有不利影響，當局可禁止法案立法。

英國政府承認，是次為首次以或影響全英國法律為由， 阻止蘇格蘭法案生效。張毅德發表聲明表示，全面仔細思考所有建議及政策影響後，憂慮蘇格蘭相關法案對英國平等問題產生重大影響，阻止是必要且正確的行動。他同時指，若蘇格蘭政府選擇修訂法案，英國政府希望能共同努力，尋找一個既能尊重權力下放，亦能尊重英國國會運作的建設性方法。

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施雅晴表示，英國政府無理由阻止法案生效，指法案不會影響實施《平等法案》（Equality Act）。施雅晴在Twitter上表示，是次為對蘇格蘭議會的全面且正面的攻擊，蘇格蘭政府將捍衛法案。施雅晴亦指，蘇格蘭政府或提出司法覆核，挑戰英國決定，並指若英國政府是次否決成功或開創先例，日後將有更多法案被否決。

雖然施雅晴指摘英國政府，將跨性別人士用作政治武器。但《衛報》引述英國政府消息人士指，法案或在同工同酬及監獄轉移等多個領域，對整個英國產生不利影響。英國民調機構YouGov 在法案通過後亦曾調查，結果法案三分二蘇格蘭人反對當中重點內容。

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責任編輯：李俊儀