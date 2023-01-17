裹尿片美童家門外走廊玩槍 父親涉疏忽照顧被捕

美國印第安納州一名男子遭鄰居舉報，任由仍裹著尿片的兒子在公寓走廊持槍玩耍，更用槍指向人。警方接報到場後拘捕這名父親，父親被控疏忽照顧罪。

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美國真人騷節目《On Patrol: Live》跟隨各地警員到現場執法並錄下案情，上周六（13日）播出男童持槍的驚險畫面。

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事發於印第安納州Beech Grove市郊區一棟公寓，有居民目睹鄰居家一名仍要裹尿片的年幼男童獨自在家門外把玩手槍，更用槍指著他們的方向，便報警求助。

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警方接報到場後，男童父親、45歲男子奧斯本（Shane Osborne）聲稱自己並沒有槍。當警員入屋搜查時，奧斯本改口稱自己是從未帶過槍械入屋，如屋内搜出有槍，槍械應屬於其堂表兄弟。

警員最終於屋内客廳的電視機下搜出一把直徑9毫米的手槍，槍膛沒有子彈，不過屋内彈匣有15發子彈。

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警方以疏忽照顧兒童罪拘捕奧斯本，定於今日（17日）出庭，男童暫時交由母親照顧。

Beech Grove市長Dennis Buckley事發發表聲明，形容他對今次事件感到羞愧，同時慶幸包括男童在内的所有人都並未受傷。

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責任編輯：鄭錦玲