【大行報告】瑞信：第三財季增長符預期 上調德昌電機目標價至9.45元

瑞信表示，德昌電機控股（00179）近日公佈第三財季收入，同比增長7%至9.04億美元，符合該行預期。季度汽車產品組別營業額同比升12%，其中汽車產品組別首三季營業額表現跑贏同期輕型汽車行業產量。該行予其「中性」評級，並上調2023至2025財年盈利預測3%至5%，目標價由9元升至9.45元。德昌電機周二（17日）收市報 11.08元，升幅4.3%。

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展望未來，該行預計汽車產品組別今年上半年收入增長勢頭將保持強勁，雖然市場對歐美地區的衰退風險普遍感到擔心，但由於零部件短缺和大宗商品價格飆升，汽車產量自2020年以來已經處於收縮水平，因此該行估計未來歐美市場銷量將增長5%及8%。

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撰文：鄭昊彤