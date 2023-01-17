▲ 【經濟展望】羅兵咸永道：全球73%CEO料全球經濟增長下滑 12年來最悲觀預期

瑞士達沃斯世界經濟論壇開幕，會計師事務所羅兵咸永道（PwC）即發布第 26 屆年度全球行政總裁（CEO）調查，約73%行政總裁認為全球經濟增長將在未來 12 個月內下降，而通貨膨脹、宏觀經濟波動和地緣政治衝突是行政總裁們首要擔憂。

羅兵咸在去年10至11月期間在105個國家及地區採訪4,410名行政總裁，今年相比2021年和2022年的樂觀前景大相徑庭，當時分別有76%及77%的行政總裁認為經濟增長將會有所改善。今次低迷的行政總裁展望是過去12年以來最悲觀的一次。

調查發現，雖然網絡和健康風險是一年前最大的擔憂，但經濟衰退對行政總裁的影響是今年的首要考慮因素，通貨膨脹 （40%） 和宏觀經濟波動 （31%） 在短期（未來 12 個月和未來五年）令行政總裁們倍感不安；緊隨其後，25% 的行政總裁也認為其財務狀況面臨地緣政治衝突風險，而網絡風險 （20%） 和氣候變化 （14%） 則相對下降。

除了充滿挑戰的環境外，近 40% 的行政總裁認為，如果他們繼續目前的道路，他們的組織將在十年內難以為繼。該模式在多個行業中保持一致，包括電訊 （46%）、製造 （43%）、醫療保健 （42%） 和技術 （41%）。

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記者：李哲毅