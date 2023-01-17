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【內房危機】瑞銀林鎮鴻：買二套房政策有放鬆空間　今年內房銷售面積料跌10%、上半年跌20%

股市 17:05 2023/01/17

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瑞銀林鎮鴻：買二套房政策有放鬆空間　今年內房銷售面積料跌10%、上半年跌20%

內地房地產市場近日回穩，瑞銀香港/中國內地房地產研究團隊主管林鎮鴻預計，今年內地房地產銷售面積按年跌約10%，料上半年跌20%，下半年持平。他指，後市關注二手樓市恢復情況，並相信二套房購買政策有放鬆空間。由於去年樓市價格大跌，合同銷售遜預期，瑞銀預計，房企盈利按年跌約40%，較同行預測悲觀。

市場預計房地產政策將側重需求端，林鎮鴻指，相比2014至2015年的政策放鬆周期，今輪對需求拉動的力度可能會有折扣，現時也不能以投資需求拉動銷售，相信在購買二套房上還有放鬆空間，而目前一綫四大城市首付比例為60%至80%，仍處較高水平。

瑞銀：相信高綫城市需求先回來

他指， 市場對二手房及改善型住宅有需求，相信高綫城市需求先回來， 故將較為關注二手樓市恢復情況。

近期市傳中央或放鬆「三道紅綫」等不同政策，林鎮鴻認為，房企在融資方面最大樽頸是信用問題，故現時最重要是信心恢復，包括在供應商、金融機構及消費者購房的層面。

房企爆雷估計銀行損失為1.4至1.5萬億元人民幣

瑞銀中國金融業研究主管顏湄表示， 至今銀利向房企融資授信約4至5萬億元人民幣，但實際放貸多少仍未知。基於房企爆雷，估計銀行損失為1.4至1.5萬億元人民幣，未來將逐步反映。

瑞銀估計中國今年GDP增長約4.9%，只是，顏湄相信，國有銀行業今年的股價向好，但反彈空間有限並跑輸大市，因為銀行肩負支撐國家經濟的任務，同時房地產行業的債務問題，淨息差也面對壓力。

不過，她相信今年貸款增長會加速，或有高單位數至雙位數，主因貸款需求上升，尤其是零售信貸方面。

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記者：袁諾曦

港股 中國市場 內地物業 瑞銀 經濟 地產 銷售 中國 金融機構
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