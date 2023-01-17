鄭志剛獲任文藝盛事委員會主席    鄭志剛：邀國際文藝盛事來港    振興疫後經濟

新世界發展（00017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛，向來喜愛藝術文化，近日獲文化體育及旅遊局委任為文化藝術盛事委員會主席，由下月一日上任，任期兩年。

鄭志剛說，非常榮幸獲委任為委員會主席，希望以「創新、貼地、可持續」三大方向，與各界引入更多世界級文藝盛事落戶香港，並邀請本港演藝文化及創意產業界參與，將香港進一步締造成國際文藝都會，促進中外文化雙向交流及本港文化產業發展。他續說，隨着國際交流逐漸回復正常，期盼盡快展開工作，確定目標，短期內落實首項盛事落戶香港，藉此振興疫後香港經濟。

值得留意的是，鄭志剛向來喜愛藝術文化，並將藝術元素融入商業項目，以他創立的K11品牌為例，把藝術元素注入商業項目，獲得不少好評。

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