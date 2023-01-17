▲ 【投行裁員】野村據報已裁減18名亞洲投行員工 佔中國相關員工四分一、包括覆蓋大中華股市銀行家

投行裁員停不了，路透引述消息報道，自去年併購交易活動劇減後，野村已裁減亞洲投資銀行18名員工，大部分都是負責中國投資的員工，當中包括覆蓋大中華股市的銀行家，佔中國相關員工數目約四分一，預期會影響野村在大中華經營投資銀行的能力。

野村聲明指，去年環球投資銀行費用大跌，導致該行需要在部分業務削減員工人數，但未有披露受影響的地區及員工數目。

野村裁員不限於亞洲

報道指，野村的股票資本市場部中，幾乎每個部門都有2至3個冗門，涉及債務資本市場、企業融資及覆蓋東南亞的員工。

野村上周開始裁減香港、新加坡、馬來西亞及台灣員工，消息稱，是次裁員不限於亞洲，同時涉及國際投資銀行部門，遍及美國、歐洲、中東及非洲。

據Refinitiv數據，野村在拓展日本以外市場遇到問題，去年亞太區股票資本市場顧問收益約34.2億美元，當中包括日本，較2021年的94億美元大跌63.6%。

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編輯：陳韻妍