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【手機程式】2022全球十大熱門下載App排行榜 TikTok連續3年奪冠 Facebook跌到第8名

理財智慧 17:53 2023/01/17

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美國市場研究公司Apptopia早前公佈2022年全球十大熱門下載App排行榜，結果TikTok連續3年奪冠，而Facebook則掉到第8。另外，由於疫情恆常化，因此用於遠距工作和學習的視訊軟體Zoom亦跌出前10名之外。

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儘管Facebook掉到第8，但在2022年全球十大熱門下載App榜單中，Facebook母公司Meta仍然憑藉第2名的Instagram，以及第3名的WhatsApp於前十名榜單中佔了一定席位。另外，Snapchat、以及Telegram等港人常用的軟件亦同樣上榜。

除此之外，亦有2款手機遊戲擠進2022年全球十大熱門下載App榜單當中，分別為名列第7的（Subway Surfers）和排名第9的大型多人派對淘汰賽Stumble Guys。

前十排名如下：

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撰文：鄭日棱

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