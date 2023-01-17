特朗普3子女獲亡母分逾2億豪宅 前夫咩都無

美國前總統特朗普的首任妻子伊凡娜去年中去世，留下估值約3,400萬美元遺產。美國媒體報稱，伊凡娜與特朗普所生的3名子女將得到母親在紐約市的2,650萬豪宅，前保姆亦獲分佛羅里達州的一間公寓，而特朗普則如預期般沒有分得任何遺產。

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財經雜誌《福布斯》（Forbes）引述法律文件報稱，伊凡娜（Ivana Trump）的遺產中，紐約市豪宅由大女伊萬卡（Ivanka Trump）﹑大仔小特朗普（Donald Trump Jr）及二仔埃里克（Eric Trump）獲得。

3人於去年11月把5層樓高﹑鄰近紐約中央公園的豪宅掛牌出售，標價2,650萬美元（約2.07億港元），成交收益將由3人平分。

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曾照顧3姐弟的前保姆兼伊凡娜助理Dorothy Curry則是親人以外最大受益人，她獲得位於佛州﹑價值100萬美元（約780萬港元）公寓。同時，伊凡娜生前所養的約瑟爹利犬Tiger亦由Dorothy Curry接手。

前夫特朗普（Donald Trump）則是未獲分任何伊萬娜遺產。伊萬娜與特朗普於1992年離婚，當時正因後來成為特朗普第二任妻子的Marla Maples界入。但兩人關係始終良好，伊萬娜更形容與前夫是好朋友，甚至支持對方當年選總統。

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責任編輯：吳漢培