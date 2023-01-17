富衛香港迎十周年 「AI尋保」流量及新訪客數目按年增長逾1倍 與ThoughtFull 共同提供免費精神健康支援計劃

富衛香港（「富衛」）迎來 10 週年，今年 2 月更會推出以「應援」為主題的宣傳企劃，集合富衛多重保障產品及網上投保平台，涵蓋身心靈健康保障。另外富衛網上保險平台在去年第四季其流量及新訪客數目按年增長逾1倍，而網上報價查詢量亦有超過一倍的升幅。

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富衛將在今年全力增強AI(人工智能)投保服務「AI尋保」的數據庫，，提升保障需要的配對功能及增加網上投保產品，創造更個人化的網上投保旅程。富衛香港及澳門首席市務及數碼總監謝振國表示，「AI尋保」的用家由 18 歲至 60 歲不等，當中接近七成為 18 至 30 歲的年青人。

謝振國又指現今保險市場尚未覆蓋精神健康，因此富衛去年便推出了香港市場首創「智．守衛」精神健康保障方案（Mind Strength），並與數碼心理健康公司 ThoughtFull 共同提供免費精神健康支援計劃，提供一站式的情緒輔導支援服務。

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責任編輯：張瑋婷









