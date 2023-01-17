▲ 【電子支付】微信支付和WeChat Pay HK覆蓋澳門逾1.6萬家商戶

趁農曆新年將至，騰訊 （00700） 旗下的微信支付和WeChat Pay HK人民幣和港幣錢包商戶融合已準備就緒，雙錢包共同覆蓋澳門逾1.6萬家熱門商戶，迎接內地和香港遊客赴澳門旅遊消費。

內地和香港遊客見到「微信支付」標識即可分別用微信支付人民幣錢包和WeChat Pay HK港幣錢包消費，共同助力澳門旅遊業和經濟復甦。

此外，香港與內地已於1月8日實施首階段通關，內地遊客在香港可通過騰訊乘車碼小程序掃碼乘坐港鐵重鐵，令微信支付用戶在香港也能享受與內地一致的順暢出行體驗。同時，香港遊客也可在內地通過WeChat Pay HK電子錢包購買車票或繳付車資，覆蓋範圍包括深圳地鐵、廣州地鐵、曹操出行、滴滴打車、中國鐵路12306，助力香港用戶在大灣區輕鬆出行。

微信支付目前已經覆蓋68個國家和地區，支援全球26種貨幣的支付。

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編輯：姚卓然