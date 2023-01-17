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【異動股】今年收入目標有雙位數增長 特步颷升9.5%

股樓投資 16:34 2023/01/17

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特步（01368）日前公布，其主品牌去年零售銷售呈中雙位數按年增長，集團首席財務官楊鷺彬表示，隨著疫情受控，消費環境改善，有信心集團旗下品牌流水今年全年銷售額增長達20%以上，而集團今年全年整體收入目標錄得雙位數增長。受消息驅動，特步周二（17日）收市報10.02元，升幅達9.5%。

 

 

【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

楊鷺彬形容集團今年春節流水零售進度良好，按年增20%，料庫存水平短期內或受壓，但屬健康可控水平，相信最快今年6月份前可恢復較正常水平，即約5個月庫存，年內則可回復至4個月水平。

 

【延伸閱讀】券商點睇：招銀指本港入境限制放寬快於預期 推薦6隻本地消費股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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在開店計劃上，他指集團目標開設300間新店，將恢復早前開店計劃的節奏，並逐步淘汰較舊的店舖，料今年店舖平均面積有10%增長。另外他補充，上半年仍然會是主力清庫存，下半年才是銷售增長的關鍵時段。


【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

 

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撰文：鄭昊彤

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特步國際（01368） 銷售 港股 異動股

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