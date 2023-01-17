  • 14°C
香港時間 : 2023117日 (週二) 19:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【多圖】揚海現樓示位陪你睇　「揚帆出海」設計概念展優雅氣質

股樓投資 18:04 2023/01/17

分享：

分享：

由嘉里建設（00683）及信和置業（00083）等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周二（17日）首度對傳媒開放現樓示範戶，包括兩個連裝修單位及1伙交樓標準單位。

當中，連裝修單位包括1A座27樓A室，實用面積1,299平方呎，四房間隔，設全落地玻璃連計53平方呎露台，展現非凡氣派。單位室內以豪華遊艇作為主要涉及概念，採用廳房同向，享受深灣游艇會景色。

1A座27樓A室

    點擊圖片放大
    +12
    +11

另一伙連裝修現樓單位為1A座27樓C室，實用面積524平方呎，兩房間隔，客廳擺放深藍色梳化及主人睡房的特色牆，帶出海洋感覺。

1A座27樓C室

    點擊圖片放大
    +8
    +7

此外，交樓標準單位為1A座27樓B室，實用面積934平方呎，三房間隔。

1A座27樓B室

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映 【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

同場加映【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

信和置業（00083） 一手市場 揚海 港島南岸 港鐵 嘉里 黃竹坑

上一篇文章

【濠賭股】澳門第四季貴賓百家樂收入跌5成 濠賭股跌逾2%

下一篇文章

【一時佳話@iM網欄】淺談團隊文化 利他 共贏
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】打工仔愁應否向新公司坦白被「炒魷魚」 網民教路一招改變HR印象
【職場熱話】打工仔愁應否向新公司坦白被「炒魷魚」 網民教路一招改變HR印象
【人手短缺】社福界護士訓練課程今起接受報名　3校提供427名額
【人手短缺】社福界護士訓練課程今起接受報名　3校提供427名額
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛
【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛
【iMoney GIFTaway】送UBS瑞銀2023年立體印刷「福祿壽」利是封50套（每套共18個）
【iMoney GIFTaway】送UBS瑞銀2023年立體印刷「福祿壽」利是封50套（每套共18個）
【裝修設計】50萬裝修449呎單位 打通兩睡房改裝成大空間 黑白型格配搭打破單調感
【裝修設計】50萬裝修449呎單位 打通兩睡房改裝成大空間 黑白型格配搭打破單調感
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款