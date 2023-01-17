【多圖】揚海現樓示位陪你睇　「揚帆出海」設計概念展優雅氣質

由嘉里建設（00683）及信和置業（00083）等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周二（17日）首度對傳媒開放現樓示範戶，包括兩個連裝修單位及1伙交樓標準單位。

當中，連裝修單位包括1A座27樓A室，實用面積1,299平方呎，四房間隔，設全落地玻璃連計53平方呎露台，展現非凡氣派。單位室內以豪華遊艇作為主要涉及概念，採用廳房同向，享受深灣游艇會景色。

1A座27樓A室

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另一伙連裝修現樓單位為1A座27樓C室，實用面積524平方呎，兩房間隔，客廳擺放深藍色梳化及主人睡房的特色牆，帶出海洋感覺。

1A座27樓C室

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此外，交樓標準單位為1A座27樓B室，實用面積934平方呎，三房間隔。

1A座27樓B室

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