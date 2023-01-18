【小老闆生意經@iM網欄】通關效應未如理想 零售業前景宜審慎

等了又等，特區政府已宣布放寬防疫措施，以及在今年1月8日內地與香港開始首階段通關。惟中港通關似乎有點出現「反高潮」，通關首日並未出現旅客大量湧入的現象。

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日北上人流更遠超過南下人流。據入境處截至當日晚上8時的數據顯示，有逾3.3萬人經3個口岸及港珠澳大橋口岸北上，綜合各管制站共有逾5.6萬人出境；至於南下香港的人數較低，有約3.5萬。可見北上人數的人明顯比南下的多。而南下和北上均未有用盡每日各約6萬人的配額。反映中港通免檢疫關後並沒有增加內地旅客主動來港的意欲。

疫情期間，內地「自由行」個人遊及商務來港簽注基本上停辦超過兩年，直至1月8日才開始復辦。有理由相信，即使內地人希望到港旅遊消費，始終需要一段時間準備，很難趕得及在通關首日即啟程。而審批簽注需時7個工作天，預料來港的內地旅客人流將1月下旬或2月起才開始逐步恢復。除此，自內地大幅放寬防疫限制後，內地多個城市均爆發大規模確診感染。目前正是內地人染疫的高峰期，料將影響短期內地人南下的人次，或要待染疫高峰期過後，南下人次才有顯著的復甦。

本地核心旺區如旺角、銅鑼灣、上水、元朗等在通關首日人流依然稀疏，不少店舖滿心期待迎接「自由行」生意，可是卻失望而回。現時離港北上的人多於南下來港，如內地疫情持續充滿變化，料復甦或需要多一段時間，因此，憧憬通關效應帶旺人流的現象或要待農曆新年過後才出現。

事實上，本地零售商家普遍對中港通關有利行業銷售不敢寄予厚望。不少商家稱，通關首日生意額與平日相若，街上的內地遊客亦沒有特別增多迹象。即使現時正是新年消費旺季的月份，生意亦不是特別地好。可能因為去年聖誕跟今年農曆新年僅相差不足一個月，人們的消費意欲或已提前釋放，因此對今年農曆新年的零售銷情沒有太大憧憬。

自疫情出現後，大部分零售商家已不敢囤貨太多或定價太進取，原因是疫情的影響性時常充滿變數，加上人們的消費模式不斷改變，萬一商家的預測跟現實的不符合，商店很容易就會陷入經營困局。值得一提的是，不少業主在通關宣佈後趁機加租，租金的調升往往是零售商的最大致命傷，如是此的話，本地零售行業前景仍是以審慎態度為尚。

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作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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