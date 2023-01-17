【互認基金】北上基金累計吸資116億 南下產品吸資考驗10億關口

▲ 北上基金連續4個月出現淨流入額。

外滙管理局對去年11月中港互認基金的最新統計，本港資產管理公司把旗艦基金在內地銷售的北上基金金額已連升4個月，截至11月底止累計淨吸資額為116.1億元（人民幣，下同），按月增加1.5億元。

相比南下基金、即內地基金公司把省招牌產品來港推售，北上產品的累計淨吸資額仍多逾百億元，因南下基金累計淨認購額僅得10.1億元，後者按月稍減11萬元。縱使走資的金額不算多，惟須注意，自2015年出台的互認基金，及至2021年11月南下基金累計吸金才首破10億元，如今10億大關受考驗。

海外名牌資管公司 漸獲內地批准獨資

市場料隨着海外名牌資產管理公司成功闖華，獲批為獨資公募基金公司，或令互認基金的重要性逐漸淡化。

施羅德成為最新一間獲批於內地設立外商獨資公募基金管理的外資基金公司，晨星指是第4間過關的外資，繼貝萊德、富達及路博邁（NB）以來，另一巨挈獲亮綠燈。

Morningstar中國基金研究中心總監王蕊指，雖然外資基金公司在中國業務發展的成功與否目前尚無定論，但會為公募基金市場帶來更多的競爭和活力，這對投資者是好消息，既為內地「基民」帶來更多產品的選擇，又促進中資基金公司學習外資在經營管理、投資及風控上的實踐，培養成熟的投資理念，以及建立成熟的投研和風險管理框架。

王蕊相信，在中外資思維碰撞和互相借鑑的過程中，內地基金行業整體的質量也會得到進一步提高，投資者也能從中得益。此外，在2020年外資基金公司控股比例限制取消後，已有十多家外資基金公司向證監會遞交公募基金管理牌照的申請；但截止去年厎，僅有四家獲得公募基金管理資格。

北上基金產品吸資額續萎縮

王蕊補充，縱使監管變化為外資基金公司闖華提供便利，但他們仍面臨投研本土化，與內地現有產品差異化競爭等挑戰。王蕊期待，外資基金公司的入局，為中國公募基金行業注入新的活力，與中資基金公司形成良性競爭，為內地基金投資者帶來更多高品質的產品選擇。

另方面，跨境基金互認的北熱南冷局面持續8年，但北上產品自2011底開始已不斷萎縮，去年首11個月的吸金額較前年底的142.41億元，縮水26.32億元，以幅度計，錄得18%跌幅。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪