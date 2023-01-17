【旅遊行業】去年訪港旅客達60萬人次 按年上升5.6倍

香港旅遊發展局近日公布2022年全年初步訪港旅客數字，結果顯示2022年2022年全年初步訪港旅客數字為60萬人次。旅發局表示自政府逐步放寬入境防疫措施後，過去數月訪港旅客人數逐步上升，主要來自內地以及東南亞等市場。除了以香港作為過夜停留的中途站以及探親的旅客外，商務旅客亦開始增加。

【個人資料】消委會實測9款交友APP 揭用家個人資料或用作促銷【下一頁】

【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

根據旅發局公佈的數字，在2022年訪港旅客當中，內地旅客的數字為375,144名，而非內地的旅客數字為229,420名，兩者分別按年上升約4.71倍及7.93倍旅發局預計，本港的旅遊業會逐步復甦，已率先在部分市場逐步加強推廣，傳遞香 港歡迎旅客的信息。旅發局稍後亦會分階段推出全球大型宣傳，與業界攜手， 推動旅遊盡快復甦。

【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

旅發局表示已經率先在部分市場，逐步加強宣傳，傳遞香港各界一起歡迎旅客的信息，而由下月起開始，更會推出全球大型宣傳，以三大策略刺激旅遊復甦，當中包括：推出旅客消費優惠券，舉辦世界級大型盛事以及邀請本地商界領袖、知名人士、KOL拍攝宣傳短片。

【手機程式】2022全球十大熱門下載App排行榜 TikTok連3年奪冠 Facebook跌到第8名【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭日棱