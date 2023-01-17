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【旅遊行業】去年訪港旅客達60萬人次 按年上升5.6倍

理財智慧 17:50 2023/01/17

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香港旅遊發展局近日公布2022年全年初步訪港旅客數字，結果顯示2022年2022年全年初步訪港旅客數字為60萬人次。旅發局表示自政府逐步放寬入境防疫措施後，過去數月訪港旅客人數逐步上升，主要來自內地以及東南亞等市場。除了以香港作為過夜停留的中途站以及探親的旅客外，商務旅客亦開始增加。

【個人資料】消委會實測9款交友APP 揭用家個人資料或用作促銷【下一頁

【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

根據旅發局公佈的數字，在2022年訪港旅客當中，內地旅客的數字為375,144名，而非內地的旅客數字為229,420名，兩者分別按年上升約4.71倍及7.93倍旅發局預計，本港的旅遊業會逐步復甦，已率先在部分市場逐步加強推廣，傳遞香 港歡迎旅客的信息。旅發局稍後亦會分階段推出全球大型宣傳，與業界攜手， 推動旅遊盡快復甦。

【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

旅發局表示已經率先在部分市場，逐步加強宣傳，傳遞香港各界一起歡迎旅客的信息，而由下月起開始，更會推出全球大型宣傳，以三大策略刺激旅遊復甦，當中包括：推出旅客消費優惠券，舉辦世界級大型盛事以及邀請本地商界領袖、知名人士、KOL拍攝宣傳短片。

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撰文：鄭日棱

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