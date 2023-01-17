美聯：豪宅樓價料全年升15%至20%　預期逾5000萬交投彈升

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，隨著香港經濟逐步走向復常，加上豪宅新盤供應匱乏等因素，相信今年豪宅市場可望看高一線，預期今年逾5,000萬元一、二手住宅交投將彈升，其中新盤銷售量料回升2倍至350宗，二手則料升逾4成至300宗；至於豪宅價格方面更可望跑贏大市，預計全年有望升15%至20%。

美聯物業豪宅理事長暨首席區域營業董事曾凱群指出，受疫情等多項利淡消息拖累，綜合差餉物業估價署資料，2022年大型單位跌幅明顯低於整體樓價跌幅，表現「跑贏大市」，相對「硬淨」。交投方面，雖則去年樓市受疫情影響，整體交投陷入「低谷」，但豪宅業主持貨能力相對較強，未有急於劈價放售物業，導致交投出現大跌。

美聯物業豪宅理事長暨首席區域營業董事余永泰表示，本港豪宅物業向來受內地客追捧，但礙於過去3年疫情出現，中港未能全面免檢疫通關，窒礙內地買家來港購買豪宅。根據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處數據，已知的一二手住宅個人買家登記中，內地買家(以買家姓名拼音辨別)於2020年至2022年(截至11月份)近3年逾5,000萬元物業註冊量合共錄約350宗，遠不及於2017至2019年3年未出現疫情時的「正常」時期錄得的452宗，差距約22.6%，估計近3年絕大部分的內地買家均以「新香港人」為主。

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