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【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

iMTV＋ 19:30 2023/01/17

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其他股評時段:

01:05 恒指跌 科指反堅延
04:30 節前如何部署？
07:00 本周美股業績期
13:20 先高後低 本周先睇21500至22000點
16:45 02269 藥明生物
21:15 01801 信達生物
24:10 恒指反彈目標暫看22000點
24:40 00148 建滔
29:05 06618 京東健康
31:10 01818 招金
32:00 03003 南方明晟A50
37:45 美國加息或到尾端
39:25 美滙指數跌得急 金價行得快
41:55 金與金礦股
43:15 02160 心通醫療
45:25 01083 港華
47:25 00382 中滙集團
50:35 01299 友邦
53:00 01833 平安好醫生
55:40 00868 信義玻璃

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欄名 : 溫股知新

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