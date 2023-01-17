【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

其他股評時段:

01:05 恒指跌 科指反堅延

04:30 節前如何部署？

07:00 本周美股業績期

13:20 先高後低 本周先睇21500至22000點

16:45 02269 藥明生物

21:15 01801 信達生物

24:10 恒指反彈目標暫看22000點

24:40 00148 建滔

29:05 06618 京東健康

31:10 01818 招金

32:00 03003 南方明晟A50

37:45 美國加息或到尾端

39:25 美滙指數跌得急 金價行得快

41:55 金與金礦股

43:15 02160 心通醫療

45:25 01083 港華

47:25 00382 中滙集團

50:35 01299 友邦

53:00 01833 平安好醫生

55:40 00868 信義玻璃



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