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【美元定存】1個月美元定存息最高7厘 滙豐帶頭全面加息

15:45 2023/01/17

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1個月美元定存息最高7厘

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新年開局短短逾半個月，已超過10多間銀行調整美元定期存款息，當中加息約有7間，最搶眼的是滙豐（HSBC）昨（16日）昨全面上調3個月、半年及1年期年息0.1厘，令3個月的新息率重上4厘、半年為4.2厘及1年報4.3厘。總覽年初至今4間大行已先後加存息，因中銀香港 （02388） 、渣打香港 （02888） 及恒生 （00011） 不約而同於元旦首周已勁加7天年息。專家指，3間發鈔行輪流加息，料中小行再迎戰跟加，而短存最具上升空間。

ZA Bank推美元定存快閃優惠　新資金開立定存3個月可享最高4厘【下一頁

搶乘虎年美元定存加息尾班車還有南商，提高1個月年息1厘至3厘。集友更3招齊發，連環推快閃息，98天年息享4.5厘、188天年息享4.8厘、288天年息更達5厘大關，起存金額為12.5萬美元，上限500萬美元，適合所有客戶的全新資金在分行渠道開立；但推廣期至明天（1月18日），額滿即止。

至於由眾安在線 （06060） 牽頭的虛擬銀行眾安（ZA Bank ）新推快閃優惠，1個月存期的年息計及3.7厘的加息券為3.8厘，3個月年息計及3.85厘加息券享4厘，入場費是2000美元新資金，上限20萬美元。現有ZA Bank用戶已在ZA Bank App內獲發兩張加息券，只須於年廿九（即本周五、1月20日）或之前存入指定新錢，並使用加息券開立才享優惠。

反觀，創興及建行亞洲則全面減息；去年勇於搶存的上商，今天（17日）再出手，連續兩周累削3個月、半年及1年期年息0.2厘，3存期年息劃一報4.4厘。而花旗、大新 （02356） 及東亞 （00023） 卻加完又減，頻密調息。

花旗下調美滙指數預測

美滙指數失守103，花旗最近調低美滙指數預測。此外，去年12月美國通脹只升6.5%，乃兩年半以來首現按月回落。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，仍預期下月初聯儲局加息半厘。他指出，料今年儲局加3次息，包括2月1日或加息50點子，3月和5月再分別加25點子，息率累加1厘，利率最終水平可能達致5.25厘到5.5厘。

廖嘉豪補充，花旗首席投資官預計，盡管美國的通脹數據較低，但聯儲局將維持高利率，直到今年中；當經濟衰退情況明顯，屆時儲局將開始大幅降息，以防止經濟更深度衰退。花旗最近下調美滙指數預測，3個月內預測從112.5調低至106.66；未來半年至1年由97.66下調至96.61。

大摩新近亦料今年底美滙指數跌破百至98關。

此外，檢視美元定存高息榜，現時1個月年息以花旗的7厘領先；3個月年息以花旗的5.28厘居首；半年期年息以東亞及富邦齊以4.8厘奪冠；1年期息率是富邦的5.1居首。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

眾安銀行 虛擬銀行 恒生銀行（00011） 渣打集團（02888） 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 加息 美國聯儲局 美滙指數 美元

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