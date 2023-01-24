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【消費優惠】黃埔天地消費即賞高達150元美食現金券 國內旅客可享額外回贈

理財智慧 08:15 2023/01/24

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於2023年1月28日至2月19日逢週末舉行，當中橫跨初七人日、元宵節以及情人節，大家可於週末到黃埔天地以美食共度佳節！活動最高可換領達150元美食現金券；國內旅客更可額外獲贈50元美食現金券！

黃埔天地《週末美食賞》送出多款指定商戶之美食現金券回贈顧客，當中匯集多間人氣食肆，包括日式燒肉「牛角」、日式涮涮鍋及壽喜燒「牛涮鍋」、澳洲西餐廳「FLAMES」、潮州菜館「翡翠潮州小廚」、葡國菜「AMOR城意」等等。

凡於黃埔天地任何商舖以電子貨幣消費滿指定金額，憑即日之電子貨幣付款存根/交易紀錄頁面及對應商戶同日之單一機印發票，即可換領指定美食現金券，每日數量有限，換完即止。顧客只需最低消費滿400元即可獲贈50元指定美食現金券；消費滿800元可獲贈總值100元指定美食現金券；消費滿1,200元更可獲贈總值150元指定美食現金券。

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撰文 : 陳玉蓮

美食 經濟 情人節 買入 目標價 香港經濟日報 西餐 餐廳 燒肉 板塊

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