【銀包斷捨離】 斷捨離3件不應在銀包出現的東西 財富自然來！

農曆新年將至，趁機繼捨離銀包裡的物品，可以讓你從此只帶一個夠用又輕鬆的銀包出門。一個人的銀包常滿並不會帶來財運，因為裡面離物太多，只會影響財富的到來。即睇睇如何斷捨離。

1.銀包不要放硬幣

硬幣與紙幣需分開放置，雖然大多數銀包設有兩格，一格放置紙幣及一格放硬幣，但在銀包風水學角度，紙幣與硬幣不可混合放置。硬幣可以使用一個專放硬幣的銀包，這樣不但不會令銀包塞得太漲，亦可以更清楚。另外，要區分不同的紙幣，按照金額大小放置，並將所有錢幣放置的方向一致。

2.不要有收據及優惠券



很多人都會將收據及優惠券存放在銀包，但這會引致銀包雜亂不堪，在風水學角度而言，銨包太凌亂會影響財運，故此建議每星期在購物完將收據及優惠券整理，不但不會讓優惠券放到過期又不會有無謂的東西在銀包裡。

3. 不要放過多的卡

銀包裡基本上只需要一張銀行卡、信用卡、證件三張卡已經足夠，即使你有多張銀行卡，亦不要全部放到銀包，只需要放一張常用的便可以了，其餘的可以放在家裡。

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