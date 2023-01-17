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揚海開放現樓示位　2月展開新一輪銷售推104伙

股樓投資 15:41 2023/01/17

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嘉里（00683）、信置（00083）及港鐵合作的黃竹坑港島南岸第2期揚海，嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目已獲批入伙紙，料可如期交樓。項目至今累售496伙，套現約121億元，將於2月2日展開新一輪銷售，以價單連招標方式推出104伙。現樓示範單位已經開放予公眾預約參觀。

嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪指，新一輪銷售中涉及的104伙，當中59伙價單單位以先到先得形式推售，涵蓋1房至3房，實用面積320至955平方呎，定價1,255.5萬至4,849.7萬元，呎價39,234至51,115元，提供最高20%折扣優惠，折實價1,004.4萬至3,879.76萬元，折實呎價31,388至40,892元。另外，45伙以招標方式推售，涵蓋3房至4房，包含14伙特色戶，實用面積874至1,901平方呎。

延伸閲讀【有相睇】內地客比384萬辣稅入市康城緻藍天 移民業主1280萬售四房

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撰文 : 蔡子俊

信和置業（00083） 一手市場 揚海 港島南岸 港鐵 嘉里 黃竹坑

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