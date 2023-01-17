【裁員潮】2023年開端不順？全球科企已解僱逾2.5萬人次

各行業都正面對人才短缺問題，惟有外媒發現，科技行業似乎未如外界想像般缺人。有外媒指出，2023年全球科企裁員潮將會持續。而踏入2023年僅短短17日，就已有逾2.5萬科技公司員工遭解僱。

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自疫情在全球爆發後，一直追踪科企裁員情況的網站Layoffs.fyi指，2022年全球有1,024間科技公司裁員，受影響人數多達154,336人次。當中在11月，裁員情況最為嚴重，有217間科企，合共51,787人次被解僱。

截至香港時間1月17日下午3時，在踏入2023年僅單單17日，該網站已錄得全球有101間科企，共解僱25,436人次，即平均每日解僱近1,500人次。而Meta、Amazon和Salesforce的裁員規模，則是疫情以來最大。

雖然該網站並未有列出科企裁員原因，但外媒《Business Insider》分析，科企在大量招聘和擴張後，面臨全球交易速度放緩加上通貨膨脹、經營成本上升、疫情令服務及產品需求減少等問題，致科企收益全面走弱。因此，引發在去年底的大規模裁員潮，相信情況將會在今年繼續蔓延。

▲ （Layoffs.fyi網站截圖）

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責任編輯：殷凱怡

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