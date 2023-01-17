【NFT銀包】恒生推出香港零售銀行界首個NFT錢包 恒生財神NFT不可轉售

恒生銀行最新推出香港零售銀行界首個供客戶使用的NFT錢包「HS3」，可以透過應用Web 3.0的區塊鏈技術，將NFT安全地儲存於錢包中。

農曆新年期間在恒生Mobile App派e利是後於「接財神大抽獎」中抽獲財神NFT的客戶及特選私人銀行客戶將成為首批NFT錢包「HS3」使用者，率先感受全新的虛擬資產管理體驗。客戶需要在流動電話下載「HS3」手機應用程式後作簡單登記，即可領取其專屬恒生財神NFT並存入「HS3」錢包。每一個恒生財神NFT的設計均獨一無二，而且不會在市場交易或轉售，為這批NFT賦予更大的紀念價值。

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