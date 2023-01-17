英國魔警18年内48度性侵女子 警方早已接獲多次投訴

一名英國倫敦警員被揭於18年内性侵12名女子，犯下最少48宗強姦罪。有受害者更透露這名警員曾狂言因任職警察而不怕被捕，而警方曾多次接獲投訴卻未有即時行動。

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倫敦警察廳正審查1,633宗過去10年的案件，涉及1,071名被指控家暴或性侵的官員和工作人​​員。

英媒指其中一人為48歲倫敦警員卡里克（David Carrick），他承認在2003年至2020年干犯71宗性罪行，其中48宗為強姦罪。合共有12名女子受害。

卡里克於軍隊服役一段時間後，2001年加入倫敦警察廳。他一年後因被指控毆打和騷擾前伴侶，面臨警隊内部調查，但事件沒有上交至倫敦警務處專業標準監察部門。

他曾出示委任證及強調警察身份，以增加受害者對其的信任和安全感。但他其後虐待這些女子，惡行包括辱駡她們為奴隸、將受害者鎖在樓梯下的小櫃10小時、不准她們進食、用皮帶鞭打她們、强迫她們赤身裸體打掃房屋。

其中一名受害者更表示，卡里克更狂妄地表示因為他任職警員，他認為自己的地位不可動搖，因此不擔心會被捕。他更曾經嘲笑受害者即使報警，因為他是一名警察，沒有人會相信她們。

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警方被批評最少接獲9次有關卡里克的投訴，卻遲遲未有行動。有受害者2009年指控卡里克涉嫌家暴，但卡里克沒有面臨刑事起訴，更成為守衛國會和政府辦公室的武裝小組成員。

卡里克2021年7月被指控強姦一名網上結識的女子，警方才正視受害者的指控，但當時僅安排他執行限制性職務而非停職。

該名受害者放棄投訴後，警方就讓卡里克如常工作。直至另一名女子同年10月挺身而出，投訴卡里克強姦她後，卡里克才被捕及面臨停職，然後陸續有更多受害者現身指控。

倫敦警察廳形容卡里克的違規行為在警務領域為前所未有，就事件向受害者道歉。

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責任編輯：鄭錦玲