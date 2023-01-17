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【智慧城市】希慎與科技園合辦The Community Lab演示日　四初創展示智慧城市方案

理財智慧 16:01 2023/01/17

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希慎興業與香港科技園合作成立的The Community Lab，其核心項目「Last-mile Testing Programme」（LMTP）日前舉行首批試點項目演示日。由上百間初創中脫穎而出的4間初創企業SOCIF Limited（SOCIF）、imBee Limited（imBee）、星析傳感科技有限公司（Xtra Sensing）和倬詠技術拓展有限公司（Chain）展示其業務理念及科研成果。

希慎與科技園攜手於2022年5月成立The Community Lab，旨在聯手培育新晉初創企業，並將她們的方案融入生活，共同支持及推動智慧城市藍圖。

SOCIF為智慧出行初創企業，主要提供智慧出行物聯網解決方案，旨在優化城市交通體驗。公司的解決方案提供實時資訊，更有效分析路面四周的交通基礎設施，並通過實時行程規劃建議，為用戶提供更好的智慧出行體驗。

以往當商場有推廣活動，主要以實體告示形式，安排人手到逐個店鋪派發，時間及資源成本相當大。imBee 是提供「團隊收件箱」及提升客戶對話參與度的軟體即服務商(SaaS)，他們整合多個即時通訊應用程式至一個團隊協作收件箱。該公司的解決方案除了使整個公告過程無紙化及更有效率，租戶的前綫員工亦對此方案有正面的反應，認為能更及時傳遞有用資訊。

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至於Xtra Sensing 是 XpiderWeb 的研發公司。XpiderWeb是一個物聯網檢測系統，可作為監測系統來評估旋轉機械的情況——包括冷卻風扇、空氣處理裝置、傳送帶和風力機等，為商業企業提供測試和預測性維修。而Xtra Sensing的技術支援，能預測機械故障及損壞，讓物業管理團隊能未雨綢繆，令機械操作可以更流暢，節省金錢、時間和人力資源。

Chain利用檢測機械人為建築物拍攝相片，再以人工智能進行檢查外牆，於其網絡分析平台以融合實景模型整合，有助提高社區內建築問題的可視性。

希慎興業執行董事及首席營運總監呂幹威表示，隨著希慎及創辦人家族在利園區植根100年，利園區已成為新舊融合最活躍的社區，因此The Community Lab及LMTP為初創企業提供了一個完美的學習環境，讓他們能在真實的環境中測試其概念，從而不斷完善至可以真正落實測試其科研理念，讓香港成為更高效的智慧城市。

科技園首席企業發展總監夏友正稱，第二批LMTP試點項目的招募工作已於10月中旬完成，這次主要著重招募可持續性和智慧生活方面的解決方案。這次招募收集到80個創新方案，並已由The Community Lab團隊在評核，預計評選結果將在年內第一季公布。

同場加映：【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

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撰文 : 陳楚琨

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