【跨境支付】livi推出livi銀聯二維碼　可在內地逾2,900萬間商戶消費

虛擬銀行livi bank今天（17日）宣布，推出livi銀聯二維碼跨境支付服務，客戶內地、日本、韓國和泰國等地都可進行跨境支付。而隨着疫情措施放寬，中港兩地漸恢復通關，客戶只需透過livi手機應用程式，便能在內地超過2,900萬間商戶以二維碼付款，享受輕鬆的支付體驗。

該行稱，作為香港首間推出跨境二維碼支付功能的虛擬銀行，livi銀聯二維碼無縫連結至銀聯國際的支付和商戶網絡，客戶可透過livi手機應用程式於支援二維碼付款的商戶付款。

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所有交易將即時根據銀聯國際的特惠匯率自動兌換為港元結算，亦免收任何海外交易手續費或外幣兌換費用。

使用方法： 1. 登入livi手機應用程式，點擊「支付」 2. 點擊頂部的 「中國內地」 3. 點擊 「立即啟用」，開啟「香港境外二維碼消費」，然後點擊 「確定」。 如果客戶身處內地，點擊livi手機應用程式中的「支付」，內地二維碼將自動顯示，以用作支付。

由即日起至3月31日，使用livi銀聯二維碼支付的livi客戶將有機會贏取高達100%的「搖一搖」獎賞。客戶可於下次消費時使用獎賞，而每位客戶於每個曆月最高可享500元回贈。

livi銀聯二維碼適用於中國內地、澳門及亞太地區所有標明接受銀聯二維碼為付款方式的商戶。商戶覆蓋餐飲、酒店、娛樂和零售等廣泛行業，滿足客戶不同的生活方式需求。

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