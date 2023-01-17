戶戶送調查：餐飲業對後疫情復甦感樂觀　兩成受訪餐廳於第四季加薪

隨著疫情緩和，大眾對疫情的擔憂逐漸減退，堂食收入穩步增長。戶戶送今天（17日）公布2022年第四季「餐廳信心指數」的調查結果，有關調查於1月2日至1月11日進行，結果顯示本地餐廳對行業未來的態度更為進取。整體生意滿意度得分由第三季的5.4，上升至平均6.0，餐飲業在本港重新開放後，對經濟環境持更正面態度（從第三季的37%升至第四季的48%）。

然而，隨著假期出境外遊的人數增加，49%餐廳對本港業界在2023年第一季的前景表示擔憂。盡管在12月節日期間堂食銷售疲弱，有33%的受訪餐廳指第四季的整體利潤有所增加，而31%的受訪餐廳指利潤不變。

結果顯示，2022年12月不像往年的12月那麼旺場，56%餐廳在假期期間堂食生意減少。僅有21%的受訪餐廳表示，聖誕節期間的收入有所增加。有一半的受訪餐廳表示，損失是歸因於出境外遊的人數的增加，離港的人流對其生意產生負面影響，而在受影響的餐廳中，有56%的餐廳表示收入下降逾 20%。

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經歷三年疫情，本港的餐飲業迎來一段相對安穩的時期。本季調查發現，當被問及對2023年第一季該行業前景的信心時，受訪餐廳的看法持平。

有43%受訪餐廳表示，認為情況已「恢復正常」，而放寬社交距離限制將有利於餐廳第一季的生意。相比之下，44%的人認為行業前景將較為穩定。另外，有84%的餐廳表示，在新的一年未有計劃縮小規模，23%的餐廳計劃擴張。本港經濟復甦的跡象令人鼓舞，有20%的餐廳在第四季加薪，其中38%人表示薪金增幅達2%至5%，而31%人表示加薪幅度在5%至10%之間。

去年在第三季，人工成本是​餐飲業最大的壓力來源​，其次為租金和食材價格，在今年第四季，租金卻超越人工成本，成為​餐飲業最大的壓力來源，緊隨其後的是食材價格和人工成本。

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