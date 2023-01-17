4分3跨國企業CEO料今年經濟放緩 憂慮通脹及戰爭等

受俄烏戰爭及通脹等持續因素影響，外界普遍看淡今年經濟。有調查發表報告指，4分3跨國企業行政總裁預料，今年經濟增長將會放緩。當中近4成受訪者更指，預料所屬企業在10年內無法再沿用目前方法。一眾行政總裁認為，通脹及宏觀經濟活動等為主要威脅。

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四大國際會計師事務所之一的羅兵咸永道（PwC）周一（16日）發表報告，指訪問4,410名﹑來自110個國家及地區的跨國公司行政總裁後，發現受全球經濟或將衰退的憂慮影響，75%受訪CEO估計今年經濟增長將會放緩。

結果和機構去年的調查結果截然不同，當時77%的跨國公司CEO一致預料，全球經濟將朝著積極的方向發展。今年調查亦發現，39%受訪者認為，所屬企業在10年內無法再遵循現時規劃方向發展。

同時，一眾CEO認為通脹、宏觀經濟活動及地緣政治衝突，是企業未來1年面臨的三大主要威脅。

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結果與世界大型企業聯合會（The Conference Board）發表的調查類似，後者指51%的跨國企業CEO及6成的美國CEO預期，未來一年經濟活動將熱烈，並為經濟衰退做好準備。但同時亦有很多人預測，經濟或會在今年底或明年出現好轉。

美國媒體指俄烏戰爭嚴重損害當前經濟，影響能源價格及大宗商品成本，同時更推高勞動力成本及通脹。雖然美國等國家正採取措施試圖抑制通脹，但民眾愈來愈憂慮措施或導致經濟衰退。

世界經濟論壇周一（16日）發表的經濟學家前景中指出，近3分2受訪精英經濟學家認為，全球經濟今年將迎接衰退。當中18%認為，經濟下行機率為「高度可能」，數目已較去年9月預測時翻倍。

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責任編輯：李俊儀