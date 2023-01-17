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【職場趣聞】公司要求已婚同事「站出來」 未婚同事排隊收逗利市 網民 ： 公司傳統真有趣 !

理財智慧 16:34 2023/01/17

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農曆新年將至，不少打工仔都準備好過新年。雖然只有短短數日假，不過今年難得疫情放寬，終於可以行花市、拜年、逗利市。初四開工時，亦可以向同事逗利市，不過每間公司的傳統都有所不同，近日有位打工仔於社交平台表示，公司有個傳統，新年期間，每位已婚同事都需要站出來，讓未婚的同事排隊一個個「逗利市」。

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【投委會】4個2023旅遊貼士 助你慳多啲

​​​​​

我覺得要人開聲迫人派真係好差，我平時都唔會特別開聲R，要派嘅就自然會派，唔派迫真係唔知點，又唔係差一百幾十蚊開飯，唔好做到咁樣衰啦。

 

熟嘅派廿蚊，唔熟嘅派「貴人」「財神」「金句」。

雖然網民一致都認為這樣不太好，不過每間公司的傳統不一樣，打工仔不論收或派利市都要視乎公司的傳統，不要破壞公司本來的傳統，免得影響他人。亦正如網民所言，數十元的利市就不要想太多，一年也只有一次，開心過年就好。

【新年派電子利是】潮媽唔派實體利是 慳返時間不過無咗呢樣嘢

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【新年派利是】已婚夫婦為咗唔派利是 玩到咁大？ 除咗出走 仲用埋呢招？ 網民 ： 有必要咁做咩？

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撰文 : 陳玉蓮

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