【抽水潮】藥明2269大股東減持5600萬股 套現近40億 股權降至13.82%

藥明生物（02269）公布，大股東WuXi Biologics配售5,600萬股股份，配售價每股71元，較周一（16日）收市價折讓3.9%，套現39.8億元。

是次配售股份相當於藥明已發行股1.3%，交易完成後，WuXi Biologics的股權將由15.14%降至13.82%，並繼續是藥明之主要股東。

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受配股消息拖累，藥明今日（17日）股價受壓，截至下午2時半，報69.1元，跌6.5%，成交額10億元。

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記者：李兆明