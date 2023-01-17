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【抽水潮】藥明2269大股東減持5600萬股 套現近40億 股權降至13.82%

股樓投資 15:05 2023/01/17

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藥明生物（02269）公布，大股東WuXi Biologics配售5,600萬股股份，配售價每股71元，較周一（16日）收市價折讓3.9%，套現39.8億元。

是次配售股份相當於藥明已發行股1.3%，交易完成後，WuXi Biologics的股權將由15.14%降至13.82%，並繼續是藥明之主要股東。

延伸閱讀：【大行點睇】富瑞：樓市第二季見底  下半年溫和反彈  首選股領展及恒地【見下頁

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受配股消息拖累，藥明今日（17日）股價受壓，截至下午2時半，報69.1元，跌6.5%，成交額10億元。

同場加映：【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

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記者：李兆明

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港股 藥明生物（02269） 配股 配售

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