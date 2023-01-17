【芯片荒】豐田料今年全球產量1,060萬輛　芯片短缺或需減產

在各大汽車製造商因受芯片持續短缺等影響，紛紛減產的同時，日本汽車製造商豐田汽車（Toyota）卻大幅提高其年度產量目標，計畫2023年全球將生產1,060萬輛汽車。

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據專門發布汽車行業消息的外媒《TheDetroitBureau.com》指，豐田昨（16日）宣布，2023年將生產多達1,060萬輛汽車，比該企在2022年目標產量的970萬輛，以及去年總產量的920萬輛，都要高近100萬輛。

參考豐田去年的生產情況，該企在1至11月期間，全球產量約832萬輛汽車。因芯片短缺，在11月宣布減產，日本工廠更在12月一度停工6至9日。最終使去年總產量，少預期約5%。

雖然零件短缺逐漸改善，豐田的年產量目標創新高，亦反映該公司對其未來的供應鏈有強大信心。但供應鏈仍然存在挑戰，豐田稱，如果無法獲得足夠的零件，尤其是半導體，最終產量可能會降低10%，即954萬輛。

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責任編輯：殷凱怡

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