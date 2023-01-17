▲ 【解構｜阿里巴巴】德銀：阿里巴巴各業務料好轉、電商業務開始反彈 料上季總收入升1%

德銀發表報告表示，阿里巴巴 （09988） 電商、雲服務、國際貿易業務的各項擁好轉機會，且對2023年復甦表現愈發樂觀，將目標價由140美元升至155美元，維持「買入」評級。

德銀認為，阿里巴巴在中國電商料將可錄強勁反彈並跑贏同業，同時，預料服裝和化妝品等非必需性消費品將自疫情後會跑贏必需性消費品。

在雲服務業務方面，該行預計，在環球經濟轉好及外國頂級客戶流失的影響退潮下，今年雲服務收入料可重新增長。國際貿易則因外匯回穩及歐洲及東南亞市場改善下，增長將錄得復甦。因此，該行認為公司持續成本及營運改善下，利潤率料有所提升，上調2023至2025年財年收入預測0.3%、1%和1%，經調整盈利上調1%、3%和3%。

至於監管方面，德銀認為中國監管環境改善，例如中央對平台經濟及消費支持力度加大、公司與杭州政府合作發展經濟，以及滴滴（Didi）恢復新用戶註冊。

料上季總收入升1% 電商料年中錄強勁反彈

阿里巴巴料將於2月中公布，截至去年12月數據，預料總收入按年升1%至2450億元人民幣，稅前息前折舊攤銷前利潤（EBITA）按年升4%至470億元人民幣。當中，電商表現維持偏弱，因新冠疫情再爆發及物流阻滯，導致不尋常地取消訂單，總商品交易額（GMV）及商業客戶管理（CMR）分別跌4%及9%。德銀初步估計電商業務於至3月份當季開始反彈，年中因「618購物節」而更錄強勁反彈。

至於雲業務於去年12月底當季仍然承受壓力，料其收入按年升3%至202億元人民幣，但同樣至3月當季開始復甦。國際貿易收入按年升10%至180億元人民幣。

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編輯：姚卓然