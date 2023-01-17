▲ 【吉利175】吉利及雷諾合資公司擬引入沙特阿美作為投資者及合作夥伴 拓混合動力技術

路透引述消息人士報道，吉利汽車 （00175） 雷諾（Renault）正計劃引入沙特阿拉伯國營油企沙特阿美（Aramco）作為投資者及合作夥伴，共同開發及供應汽油引擎及混合動力技術。

沙特阿美擬入股20%

報道引述一份文件指，沙特阿美正就入股吉利及雷諾的合資科技公司20%進行洽商，餘下80%股權由吉利及雷諾各佔一半。有關合資公司仍未命名，但目前於今年成立，年產超過500萬個低排放及混合動力引擎及波箱。

據悉，沙特阿美還將會為動力技術的研發做出貢獻，尤其是合成燃料解決方案和下一代氫技術。

吉利及雷諾不予置評，沙特阿美則未有回應。

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編輯：陳韻妍